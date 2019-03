'Sinterklaas vieren we alleen op aarde, pi-dag kan in het hele universum'

Pi heeft, bij benadering, een waarde van 3,14 en geeft de verhouding tussen de omtrek en de diameter van een cirkel weer. Het heeft binnen de wetenschap een bijzondere status.

Universeel

'Het leuke eraan is dat het feest in het hele universum gevierd kan worden. Sinterklaas of Kerst wordt alleen op aarde gevierd', zegt Bilderbeek over pi-dag.

'Andere beschavingen, die we nog niet kennen, zullen het getal pi ook moeten ontdekken. En als het past in hun kalender en getallenstelsel, dan vieren ze waarschijnlijk ook pi-dag.'

Vorig jaar was pi-dag een pechdag, volgens Bilderbeek. 'Toen kwam het niet in het nieuws, omdat Stephen Hawking dood ging.'

Nachtelijk krijten

Bilderbeek ging afgelopen nacht met een aantal anderen de Groninger binnenstad in, om het pi-symbool met krijt op straat te kalken.

'We hadden om pi na middernacht afgesproken op perron P van het busstation in Groningen.'



Dat het regende, mocht de pret niet drukken. 'Het gaat mij meer om het vieren. En dat die pi's dan door de regen weer zijn weggespoeld, dat vind ik niet zo heel erg. We hadden bijvoorbeeld een heel grote op de Grote Markt gemaakt, maar die is weer weggespoeld. Maar er zijn ook een paar overdekten. '

Waarom?

De hamvraag: waarom doet Bilderdijk het? 'Het is geen baldadigheid. Het is een heel vrolijke feestdag, die niet veel gevierd wordt. Dit is precies mijn vorm van humor.'

'Ik vind het leuk dat mensen die pi dan zien en denken: 'Wat is dat ook al weer?' Het is echt puur voor de lol.'