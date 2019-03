Gemeente Groningen gaat akkoord met komst van ex-verslaafden in woonwijk De Meeuwen

De gemeente Groningen heeft de weg vrijgemaakt voor de komst van 26 ex-verslaafden in de stad-Groninger wijk De Meeuwen.

Een aantal bewoners van de wijk noemt dit 'onvoorstelbaar' vanwege de kinderen die in de buurt wonen. Ze hebben inmiddels een advocaat in de arm genomen.

Aanpassingen

Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) kan per direct de ex-verslaafden gaan plaatsen. Toch zal dat niet gebeuren; er moeten nog enkele aanpassingen worden gedaan aan het pand.

'Het is ook niet zo dat er ineens 26 mensen bijkomen, dat zal stapsgewijs gaan', laat wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) weten

'26 is veel'

De PvdA-bestuurder erkent dat 26 een hoog aantal is. 'Daar moeten we ook zeker niet omheen draaien. Toch vinden wij dat er binnen onze gemeente ruimte moet zijn voor kwetsbare bewoners.'

'Deze ex-verslaafden moeten nog één stapje zetten naar een gelukkig leven. Daarom is het ook van belang dat ze nu in een reguliere woonwijk wonen.'

Mogelijke rechtszaak

Dat belang is er niet bij de buurtbewoners. 'Wij zijn radicaal tegen', zegt Bé van der Heide namens de wijk. 'We gaan sowieso bezwaar aantekenen en het lijkt zelfs richting een rechtszaak te gaan. Wij zijn nog altijd niet overtuigd, het is onvoorstelbaar dat dit gebeurt.'

Waarom niet minder ex-verslaafden?

De gemeente is bekend met de vele bezwaren vanuit de buurt. Buurtbewoners hebben aangegeven dat ze 26 ex-verslaafden te veel vinden.

'Maar verminderen van het aantal mensen kan niet zomaar', zegt de wethouder. 'Wil je ook een beetje voldoende begeleiding hebben voor de mensen en het financieel haalbaar maken, dan heb je wel een bepaalde omvang nodig.'

Een kleinere groep onderdak bieden is volgens de wethouder financieel niet aantrekkelijk. 'Het klinkt altijd heel negatief, alsof VNN en de woningbouwvereniging er geld aan zouden verdienen. Dat is niet zo. Maar het moet wel betaald worden. Als je met kleinere groepen gaat werken, heb je minder geld voor begeleiding. Dat is altijd een evenwicht dat je moet zoeken.'

Begeleiding en overleg

Er zijn dag en nacht twee begeleiders aanwezig om de ex-verslaafden te ondersteunen. Daarnaast zal er ook regelmatig overleg komen tussen de betrokken partijen, met als doel om eventuele overlast tegen te gaan.

