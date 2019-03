Royal Mail uit Engeland voor Groningse brandweer

Brandweer Groningen heeft koninklijke post ontvangen uit Engeland. De brief met een bedankje van The Royal Family hebben de brandweermannen direct ingelijst en hangt nu vol trots in de kazerne.

De post is het antwoord op een eerder ingezonden felicitatie van de brandweer, gericht aan prins Harry en zijn zwangere vrouw Meghan.

Het team stuurde toen oktober vorig jaar een cadeautje en een voorlichtingspakket over brandveilige babykamers. Daarin onder andere een slabbetje met de boodschap 'Don't let your pink cloud go up in smoke'.

Waardering en excuus

Het Britse Koningshuis kon het cadeautje waarderen en bedankt de brandweer met 'warmest thanks en best wishes'.

Naast het bedankje biedt Their Royal Hignesses ook hun excuses aan dat het zo lang heeft geduurd voordat ze een bedankje terugkregen.

Roze wolk, geen rookwolk

De start van de campagne 'Maak van je roze wolk geen rookwolk' in oktober was voor de brandweer de aanleiding voor het cadeautje aan het Britse Koninklijk Huis.

Met die campagne wil de brandweer aandacht vragen voor brandveiligheid bij de geboorte van een kindje. Iets waar volgens de brandweer ouders niet direct aan denken.

