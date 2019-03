Decathlon opent in juni aan Sontplein; Intertoys XL lijkt van de baan

Sportzaak Decathlon opent woensdag 5 juni zijn nieuwe filiaal in Groningen. De keten gaat zich vestigen in het pand aan het Sontplein waarin voorheen bouwmarkt Praxis zat.

De van oorsprong Franse keten kreeg vorig jaar een vergunning van de gemeente. Vanaf half mei wordt het winkelpand, dat 4400 vierkante meter groot wordt, ingericht. Een deel van de parkeerplaats voor het pand wordt opgeofferd voor een multisportveld, waar bijvoorbeeld kan worden gevoetbald en gebasketbald.

Sollicitatiedag

Decathon gaat het voormalige Praxis-pand, dat op dit moment wordt verbouwd, delen met woonwinkel Kwantum. De sportketen is nog op zoek naar personeel. 'Op 13 april houden we daarom een grote sollicitatiedag', zegt storeleader Emma Kuipers.

Voor Decathlon wordt het filiaal in Groningen de achttiende fysieke vestiging in Nederland. In Noord-Nederland zit het bedrijf tot nu toe alleen in Leeuwarden.

Rechtszaak

Er komen meer grootwinkelbedrijven naar het Sontplein. Ook woonwinkels Jysk en Goossens Wonen & Slapen en dierenwinkel Pets Place gaan zich er vestigen.

Action, Big Bazar, Beddenreus, BeterBed en CarpetRight willen eveneens filialen openen op het nieuwe winkelplein, maar daarover loopt nog een rechtszaak. De gemeente blokkeert de komst van deze winkels, omdat ze te veel concurreren met de binnenstad of omdat hun winkeloppervlakte te klein is voor het Sontplein. De bestuursrechter komt vermoedelijk snel met een uitspraak.

Intertoys XL

Er waren ook plannen voor een XL-vestiging van Intertoys, maar of die doorgaan is twijfelachtig geworden na het faillissement van de speelgoedketen. 'Er is wel gesproken met projectontwikkelaar Kennemerland Beheer, maar er zijn nooit contracten getekend. Voor ons is het nu eerst zaak om alles op orde te brengen en dan kijken we verder', stelt Intertoys-woordvoerder David Brilleslijper.

