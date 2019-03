OM eist in hoger beroep opnieuw werkstraf voor brandstichting Harens Lyceum

Een 16-jarige jongen die vorig jaar in Groningen werd veroordeeld voor brandstichting in het Harens Lyceum, hoorde donderdag bij het Hof opnieuw een werkstraf tegen zich eisen.

De jongen kreeg eerder een werkstraf van 100 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie vond die straf nog steeds passend en eiste daarom in het hoger beroep dezelfde taakstraf. De jongen heeft tot nu toe ontkend.

Spiritus op toiletpapier

Hij was 15 toen hij met drie medescholieren van 15 en 16 jaar in april 2018 brand stichtte in het toiletgebouw. De vier besprenkelden toiletpapier met spiritus en staken dit in brand.

Vanwege de enorme rookontwikkeling moest het gebouw worden ontruimd. De 1500 leerlingen en 100 docenten konden die dag niet meer in het gebouw terecht.

60.000 euro schade

De toiletruimte op de tweede verdieping raakten door de brand flink beschadigd. De schade bedroeg 60.000 euro.

Een groot deel van dit bedrag is inmiddels door de verzekering vergoed. Wel oordeelde de rechter vorig jaar dat alle vier scholieren gezamenlijk 1000 euro aan schadevergoeding moeten betalen. Ook daar houdt het OM aan vast in het hoger beroep van deze scholier.

Bekentenis

Twee medeverdachten kregen afgelopen jaar van de rechtbank in Groningen dezelfde straf als de 16-jarige opgelegd. De derde kreeg een leerstraf van 35 uur.

Zij bekenden de brandstichting wel en gingen niet in hoger beroep.

