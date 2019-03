Ondernemingsraad Qbuzz ontevreden over aanpak probleem veiligelanders

De ondernemingsraad van Qbuzz is teleurgesteld in de 'besluiteloosheid' van staatssecretaris Mark Harbers (VVD).

'De staatssecretaris heeft vorig jaar toegezegd geld vrij te maken voor enkele pilots', zegt Jaap Franke, de voorzitter van de OR.

Aparte bus tussen azc en Emmen

Als pilot zou een aparte bus gaan rijden van het asielzoekerscentrum in Ter Apel naar Emmen. Daarmee zou bijvoorbeeld overlast voor andere reizigers worden teruggedrongen, en de problematiek geconcentreerd worden in één bus.

'Maar het idee voor die pilot ligt nog altijd ter goedkeuring bij het ministerie. We blijven maar in de wachtkamer zitten', zegt Franke. 'In de tussentijd hebben onze chauffeurs en reizigers er last van. Wij willen gewoon dat moeders hun kinderen weer in die bus laten.'

Meer incidenten

Intussen neemt het ongepaste gedrag van de veiligelanders maar niet af, volgens Franke. 'De intimidatie en het asociale gedrag blijven maar doorgaan. Er is zelfs een lichte stijging van het aantal incidenten.'

Staatssecretaris Harbers zegde bij zijn bezoek aan Ter Apel in december toe de beveiliging op de geplaagde buslijn te financieren, voor een periode van zes maanden. Daardoor zitten er momenteel twee beveiligers op de bus, in plaats van één. 'Wij maken ons grote zorgen als de financiering voor die extra beveiliger stopt', zegt Franke.

Bushalte overslaan?

Om zijn teleurstelling kracht bij te zetten dreigt Franke nog maar een keer met de mogelijkheid dat chauffeurs op lijn 73 de bushalte 'azc' voortaan overslaan.

'Eind maart nemen we daar een besluit over. Maar zo'n beslissing is niet makkelijk, het is een zwaar middel. Je wilt andere reizigers immers niet duperen. Dat is iedere keer weer een afweging in het dilemma.'

