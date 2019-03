Vissers mogen beperkt containervuil opvissen

Ook moet de berger van de containers eerst opdracht hebben gegeven aan de vissers om in actie te komen.

Zeebodem schoonmaken

'Hier schieten we niet veel mee op', reageert voorzitter Barbara Holierhoek van Hulo in Nood, de belangenvereniging van garnalenvissers. 'Drijfvuil visten we sowieso al op. Het gaat ons om het opruimen van het vuil dat op de bodem ligt, zoals krukjes, matrassen, trainingspakken en dergelijke. Dat vuil veroorzaakt ook de meeste risico's.'

Holierhoek hoopt dat de berger en reder MSC de vissers toch zullen gaan vragen ook te helpen bij het schoonmaken van de zeebodem. 'Als dat gebeurt, gaan wij opnieuw in gesprek met ILT.'

Zo'n 35 vissers boden in februari aan om tegen vergoeding te helpen bij de opruimactie. ILT liet toen weten dat de regels dat niet toestaan. Holierhoek schat dat van de 35 vissers nog ongeveer twintig over zijn die eventueel mee kunnen en willen helpen, mocht het daar toch nog van komen.