Verkiezingen live op RTV Noord: windmolens en het vliegveld

Groningse politici kruisen volgende week de degens op TV Noord, in het kader van de verkiezingen voor Provinciale Staten.

Komende maandag en dinsdag zenden we live-debatten uit vanuit het provinciehuis. De debatten duren ongeveer een uur.

We gaan het hebben over steun aan Groningen Airport Eelde, de aanpak van de zuidelijke ringweg, energie (windmolens) en de haperende versterkingsoperatie in het gaswinningsgebied.

We beginnen op beide dagen om half zeven, na de uitzending van Noord Vandaag.

Analisten

Op de verkiezingsdag zelf beginnen we 's avonds rond kwart voor negen met een extra uitzending. Het wordt een gecombineerde uitzending op radio en tv.

We zijn live bij de verkiezingsavond in het provinciehuis, we debatteren met analisten en schakelen soms naar de landelijke verkiezingsuitzending van de NOS. De verkiezingen voor de waterschappen komen ook aan bod.

Online zitten we uiteraard overal bovenop en kun je alles volgen op onze kanalen.

Einduitslag

We stoppen woensdag pas nadat de voorlopige einduitslag van de statenverkiezingen bekend is: die wordt rond middernacht verwacht.

Lees ook:

- Alles over de verkiezingen in ons dossier

- Doe ook het Kieskompas