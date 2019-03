Kraan raakt stroomkabel; machinist krijgt stroomstoot

Bij werkzaamheden aan de Maaslaan in de stad Groningen heeft een graafmachine een elektriciteitskabel geraakt. Daardoor kreeg de machinist een stroomstoot.

De politie zegt dat er een melding binnen is gekomen van een persoon die stroom door zich heen heeft gekregen bij werkzaamheden voor een lantaarnpaal, maar heeft nog niet meer informatie.

Verschillende hulpdiensten zijn aanwezig. Het is onbekend hoe de man eraan toe is. De straat is afgezet.