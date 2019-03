Monteur krijgt stroomstoot tijdens werkzaamheden (update)

Bij werkzaamheden aan de Maaslaan in de stad Groningen heeft een elektriciteitsmonteur een stroomstoot gekregen. De man was bezig met het repareren van een lantaarnpaal.

De politie meldt dat er inderdaad een persoon stroom door zich heen heeft gekregen bij werkzaamheden. Aanvullende informatie heeft de politie niet.

Verschillende hulpdiensten waren aanwezig. Het is onbekend hoe de man er nu aan toe is. De straat was tijdelijk afgezet.

Update: In het eerdere bericht stond dat de kraanmachinist een schok zou hebben gekregen, maar dit is onjuist. Het gaat om de elektriciteitsmonteur.