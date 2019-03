Fietsenmakers zetten tandje bij en gaan de strijd aan met Swapfiets

De fietsenmakers in Paddepoel slaan hun slag (Foto: Bram Koster/RTV Noord)

Niet alle fietsenmakers zijn blij met de opkomst van Swapfiets, maar Peter Oest en Martin Haijkens van Paddepoel Fietsen in Stad zien hun kans schoon en komen met een eigen variant. Ze bundelen de krachten met Helpman Fietsen.

Naast de blauwe voorband van de Swapfiets, rijdt er nu ook een oranje velg door Stad. De concurrentiestrijd is begonnen.

Terugloop

Eerder vandaag schreven we dat de verkoop van de goedkopere tweedehands fiets flink terugloopt. Swapfiets heeft in twee jaar tijd de Groningse fietsmarkt veroverd en dat merken voornamelijk tweedehands fietsenmakers in de portemonnee.

'Je kunt achterover gaan leunen en bij de pakken neer gaan zitten, of actief dingen gaan verzinnen', zegt Peter Oest. Samen met Helpman Fietsen is hij gaan brainstormen en zodoende verhuren ze sinds kort de zogenoemde Boogle.



De eigenaren van Paddepoel Fietsen met hun eigen Swapfiets-variant. (Foto:Bram Koster/RTV Noord)

Boogle is een concept uit Deventer, waar je net als bij Swapfiets voor een vast bedrag per maand een fiets kunt leasen. Voor elke klant die de fietsenmakers binnenhalen, ontvangen ze een provisie.

Niet genoeg

Als een trein loopt het nog niet. Oest heeft nu zo'n vijftig klanten. 'Dat is nog lang niet genoeg om het verlies van de tweedehands fietsen mee te compenseren', vertelt hij. Helpman Fietsen heeft er op dit moment 'een kleine tien' rondrijden, aldus medewerker Anco Oort.



Zelfs met het zadel helemaal naar beneden, passen zij vaak niet op een gewone fiets Peter Oest- fietsenmaker

Met een lagere prijs dan Swapfiets hopen zij dit jaar via mond-tot-mondreclame een marktaandeel te veroveren. 'Die 16 duizend van Swapfiets [diens doelstelling voor eind 2019, red.]zullen we niet gaan halen. Maar ik hoop aan het einde van dit jaar 300 tot 400 fietsen op de weg te hebben', spreekt Oest zijn plannen uit.

Kleine Aziaten

Om die doelstelling te halen, probeert hij zo veel mogelijk formaten mensen aan te spreken. Sinds vorige week verhuurt hij ook een extra klein fietsje, volgens Oest speciaal voor de bescheiden gebouwde Aziaat. 'Want zelfs met het zadel helemaal naar beneden, passen zij vaak niet op een gewone fiets.'

