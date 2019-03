Bakken met regen: grondwaterstand weer bijna normaal

Door de droge zomer van vorig jaar was het peil flink ontregeld en moest water uit het IJselmeer worden aangevoerd. Maar nu komt de situatie geleidelijk weer op orde. Vooral voor de hoger gelegen zandgronden zoals in Westerwolde is dat fijn.

'Genieten'

De kanalen en sloten in onze provincie staan tot de randen vol met water en op de akkers en weilanden staan grote plassen. Het is nat, nat en nog eens nat. Het is al twee weken 'waterschapsweer' en daar genieten ze van bijna Waterschap Hunze en Aa's.

Gebiedshydroloog Harry Jager: 'In de afgelopen twee weken is er al honderd millimeter water gevallen en de verwachting voor komend weekend is dat er nog meer bij komt. Als je weet dat in Nederland 800 tot 850 milimeter per jaar valt dan is dit een flinke hap.

Bij het waterschap kunnen ze die extra millimeters goed gebruiken, zeker na de extreem droge zomer van vorig jaar. Volgens Jager zorgde de droogte vooral op de hoger gelegen zandgronden, zoals Westerwolde en de Hondsrug voor problemen. Er moest water uit het IJselmeer worden aangevoerd om het peil op orde te houden.

Spuien

Nu komt de grondwaterstand in het Hunze en Aa's-gebied weer in de buurt van de normaal waarden. Toch moet Hunze en Aa's ook water spuien op zee om de lager gelegen polders droog te houden.

