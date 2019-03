Veenkoloniaal Museum zoekt financiering voor 'duurste schilderij ooit'

Het werk staat te koop met een prijskaartje van 70 duizend euro. Het museum is opzoek naar financiering.

Zuinige industrieel vindt overtocht te duur

Het schilderij uit 1870 toont een grotendeels bevroren IJ in Amsterdam. Een bootje baant zich een weg door het ijs terwijl er naast een doorweekte man staat te gebaren. De man is niemand minder dan Willem Albert Scholten (1819-1892), de Oost-Groninger die gezien wordt als 's werelds eerste multinational.

'Normaal kostte de overtocht twee dubbeltjes maar door de winter kostte het twee gulden,' vertelt conservator Elise van Ditmars van het Veenkoloniaal Museum. 'Dat was Scholten te veel dus ging hij te voet over het ijs. Op de heen weg ging dat goed maar op de terugweg zakte hij door het ijs.'



Ik hoop dat we bijvoorbeeld met behulp van bedrijven, fondsen en misschien wel particulieren het geld bij elkaar kunnen krijgen Elise van Ditmars - conservator

Markante gebeurtenis uit zijn eigen leven

De aardappelzetmeelfabrikant gaf zelf opdracht voor het schilderij. 'Tijdens zijn leven gaf hij verschillende kunstenaars opdracht een afbeelding te maken van een markante gebeurtenis uit zijn eigen leven,' legt Van Ditmars uit. 'In totaal zijn er vijftien gemaakt. Vier daarvan hebben we in onze collectie.' Het doek van Leickert moet de vijfde worden.

Een ontzettende bult geld

Het schilderij staat te koop bij een kunsthandelaar in Ede en moet 70 duizend euro opbrengen. Voor het Veenkoloniaal Museum is dat te veel om uit eigen zak te betalen. 'Het is een ontzettende bult geld,' beaamt de conservator. 'Ik hoop dat we bijvoorbeeld met behulp van bedrijven, fondsen en misschien wel particulieren het geld bij elkaar kunnen krijgen.'

