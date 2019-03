Engelse zijspancoureurs door Brexit niet in Nederland

Controles verscherpt

De coureurs hebben geen zin om heel lang te moeten wachten bij de douane. De controles zijn verscherpt en de overtocht naar Nederland is stukken duurder geworden. Bovendien moeten er ook veel meer documenten overlegd worden om hun machines naar Nederland te kunnen vervoeren.

'Ze moeten extra geld betalen. Dat kan oplopen tot wel 300 pond. En als de Brexit echt hard wordt dan voorzien zij problemen om vijf keer naar Nederland te komen.' vertelt Jakob Alkema. Hij is voorzitter van de Nederlandse Baansportcommissie van de KNMV.



We weten niet welke kant het kwartje op gaat vallen Jakob Alkema - voorzitter Baansportcommissie KNMV

Deadline

De races om het Open Nederlands Kampioenschap beginnen op 7 april in Vries. Een week na de deadline voor het wel of niet doorgaan van de Brexit. Alkema verwacht nog meer gevolgen later in het seizoen. 'Het gaat niet alleen om de zijspannen. Ook de solorijders zullen problemen ondervinden. En andersom moeten we voor de halve finale van het Europees Kampioenschap ook naar Engeland. Ook dan verwacht ik moeilijkheden.'

Alkema heeft inmiddels contact met de Engelse motorsportbond. Ook daar kijkt met met een bezorgde blik naar de ontwikkeling. 'Wat we nu doen is informatie uitwisselen, maar we weten natuurlijk nog niet welke kant het kwartje op gaat vallen.'

Geen zorgen over inschrijvingen

De eerste wedstrijden van de Dutch Open Grasstrack in Nederland zijn op 7 april in Vries. Later in het seizoen zijn er ook wedstrijden in Loppersum, Eenrum, Noordwolde en Roden.

Over het aantal inschrijvingen maakt Alkema zich geen zorgen. Er hebben zich achttien solorijders en vijftien zijspancombinatie ingeschreven. Dat is stukken meer dan andere jaren. Vooral de verandering in format van het Open Nederlands Kampioenschap heeft het aantal deelnemers doen toenemen.