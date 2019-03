'Bamboe is hufterproof, maar alles kan kapot'

Verkeersborden van bamboe. Als het aan de Groningse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) ligt, komen ze overal in Stad te hangen.

Nieuw is het idee niet: bij installatiebedrijf HR Groep in Leek gaan ze als warme broodjes over de toonbank.

Drie soorten bamboe

Hans Heijmans, accountmanager bij de HR Groep, geeft een kijkje achter de schermen. 'Er zijn zo'n 1500 bamboesoorten ter wereld, maar het soort dat voor verkeersborden wordt gebruikt, is zeer zeldzaam. Daar zijn slechts drie soorten voor geschikt.'

Groeit in China

Panda's hoeven volgens Heijmans niet te vrezen voor een bamboetekort. Wel groeit het 'verkeersbordenbamboe' in de buurt van de zeldzame diersoort. 'Ons bamboe groeit in China. Het klimaat is namelijk erg belangrijk voor het soort dat wij gebruiken. Het moet in tropische omstandigheden groeien.'

Verwerkingsproces

De bamboe komt in Leek in platen binnen. Vervolgens wordt het materiaal geschikt gemaakt om op te hangen. 'Daarna plakken we er een sticker op', zegt Heijmans.

Volgens de accountmanager zijn borden van bamboe niet per se makkelijker te produceren dan borden van aluminium of staal. Wel is het volgens hem een stuk duurzamer.

'Een bord van bamboe is twintig millimeter dik. Dat is echt een stevig bord. Bamboe is hufterproof, maar uiteindelijk alles kan kapot', zegt Heijmans.

Nog niet in Groningen

Inmiddels zijn er zo'n vijftig opdrachten uitgevoerd door het bedrijf van Heijmans. Plannen om de borden in de provincie Groningen te plaatsen, zijn er nog niet. Wel heeft Groningen Seaports interesse getoond. 'In Drenthe staan ze al bij meerdere rotondes.'

