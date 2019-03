Seinwachtershuis bij Den Horn gaat plat

Het lijkt definitief dat het markante seinwachtershuisje bij Den Horn wordt gesloopt. De Raad van State heeft de eigenaar, die sloop wilde voorkomen, in het ongelijk gesteld.

Jan Been

Karakteristiek pand

Het witte huisje staat pal op het spoor. Daar staat het al jaren. Maar nu moet het weg vanwege de verdubbeling van het spoor tussen Groningen en Zuidhorn. Omdat het om een karakteristiek pand gaat wilden de toenmalige gemeente Zuidhorn, de provincie en ProRail meewerken aan de verplaatsing van het pand. Sloop zou daarmee worden voorkomen.

Optillen en verplaatsen

De drie partijen hadden voor die ingrijpende operatie 260.000 euro opzij gelegd. Ook de eigenaar was akkoord. De woning zou in zijn geheel worden opgetild en een meter vijftig worden verreden naar een plek in het naastgelegen weiland. Het pand zou op een nieuw fundament worden geplaatst.

'Doodzonde'

Door onbekende redenen trok de eigenaar zich terug uit het project. 'Doodzonde', zegt wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi van Westerkwartier. 'Ik heb er als toenmalig raadslid van Zuidhorn voor gepleit om het huisje te behouden. De raad ging daar in mee en stelde zestigduizend euro beschikbaar. Waarom de eigenaar zich heeft teruggetrokken weet ik niet.'

Om er voor te zorgen dat de spoorverdubbeling geen vertraging zou oplopen werd sloop aangevraagd. De eigenaar verzette zich daartegen en stapte naar de rechter. Uiteindelijk stelde de Raad van State hem in het ongelijk.

'Sloop enige optie'

Dijksta-Jacobi: 'Als overheden hebben we alles uit de kast gehaald om de woning te redden en de eigenaar te helpen. Nu hij niet meer meewerkt en de uitspraak van de Raad van State er ligt is sloop de enige optie.'