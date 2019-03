Janny durft weer over te steken bij nieuw station Delfzijl

Janny is slechtziend en had veel moeite met het oude station in Delfzijl (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Tot voor kort zag het er grijs en grauw uit, met veel tegels en weinig groen. Nu zijn er perkjes, klassieke lantaarnpalen en zelfs een Japanse tuin.

Ook zijn er extra maatregelen genomen voor slechtzienden. Zo zijn er lange blindegeleidestroken en braillepalen bij bushaltes, waarmee je kunt voelen op welk perron je staat.

'Het was gevaarlijk'

Janny Bolhuis uit Delfzijl is een van de slechtzienden die meedacht bij de inrichting van het nieuwe plein. In de oude situatie durfde ze niet over te steken vanuit het centrum naar het station: 'Het was heel gevaarlijk. De auto's reden hard en het was niet duidelijk waar je liep.'

Daarom passeerde ze de drukke rijbaan vaak bij het stoplicht, een stuk verderop. Dat is nu verleden tijd. Ze voelt zich veiliger: 'Dankzij het zebrapad kom je veilig op het station. Ook zorgt de rotonde ervoor dat auto's minder hard rijden.'



De opening van het vernieuwde station in Delfzijl. (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Tegenslagen

De aanleg van het stationsgebied had te kampen met enkele tegenslagen. Zo dumpten windmolenactivisten er tot twee keer toe asbest, omdat de aannemer volgens hen betrokken zou zijn bij de bouw van windparken. Ook zijn de perkjes enkele weken geleden door vandalen vernield.

Hub

Het station is nu een OV-hub geworden, waarbij reizigers snel over kunnen stappen van trein op bus en andersom. De tijden sluiten beter op elkaar aan. Daardoor kom je sneller in en uit Delfzijl. Of zoals wethouder IJzebrand Rijzebol (CDA) liever zegt: 'Vooral sneller in Delfzijl.'

Ook beschikt het station nu over een kiosk, openbare toiletten, WiFi en OV-fietsen.

Lees ook:

- Meer vervoeropties naar het Groningse platteland dankzij app

- Overstappen tussen bussen? Nu ook met water, wifi en winkel