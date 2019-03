Groningen wil bij voorkeur een vrouw als burgemeester

De toekomstige burgemeester van Groningen is een 'energieke doorzetter en staat tussen de mensen'. En o ja, het is bij voorkeur een vrouw.

Dat staat in de concept-profielschets die de gemeenteraad heeft gemaakt voor de opvolger van Peter den Oudsten. De profielschets wordt tijdens de raadsvergadering van volgende week woensdag officieel vastgesteld. Daarna kan worden gesolliciteerd.

De bedoeling is dat twee kandidaten uit de bus komen. De vertrouwenscommissie zal de raad adviseren welke kandidaat volgens haar de beste is. Dit advies wordt besproken in een besloten raadsvergadering die vóór de zomervakantie moet plaatsvinden.

In die vergadering stelt de raad officieel vast welke twee namen bij de minister worden voorgedragen. De naam die bovenaan staat, heeft de voorkeur van de raad. De tweede naam wordt niet bekendgemaakt.

De inwoners van de gemeente Groningen hebben via een inwonersraadpleging mee kunnen denken over de concept-profielschets. Tientallen inwoners hebben via de gemeentelijke website, social media, mail of per brief op de concept-profielschets gereageerd.