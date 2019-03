NAM in gesprek met inwoners Westerkwartier over gasopslag Grijpskerk

De gasopslag in Grijpskerk (Foto: Jos Schuurman/FPS)

De NAM gaat in samenwerking met bewoners en bedrijven in de gemeente Westerkwartier op zoek naar een nieuwe bestemming voor de gasopslag in Grijpskerk.

Dit is donderdagmiddag afgesproken, toen een afvaardiging van de NAM in gesprek ging met burgemeester Koos Wiersma en wethouder Hielke Westra.

Niet rendabel

Volgens de NAM is de gasmarkt dusdanig veranderd dat gasopslag in Grijpskerk niet meer rendabel is. Om deze reden heeft de NAM eind 2018 de intentie uitgesproken het contract met GasTerra (handel en transport van gas) op te zeggen.

In het gesprek heeft de NAM aangegeven niet af te zien van de locatie, maar op zoek te gaan naar een andere bestemming. 'Er is ook nog veel onduidelijk. Daarom hebben we erop aangedrongen dat gemeente, onze dorpen en het bedrijfsleven daadwerkelijk bij dit traject betrokken worden', zegt wethouder Westra.

Gemeente houdt oogje in het zeil

De gemeente Westerkwartier laat weten begrip te hebben voor de keuze van de NAM. Wel houden ze de herbestemming nauwlettend in de gaten, met het oog op de energietransitie. Ook wil de gemeente dat er voldoende aandacht komt voor de risico's van de maatregelen en de gevolgen voor het aangrenzende park.

De NAM gaat op korte termijn in gesprek met de dorpsbelangen van Grijpskerk, Kommerzijl, Niezijl en Pieterzijl. Een afvaardiging van het college zal hierbij aanwezig zijn.

