AutoSport Groningen: 'Hartverwarmende actie maar gemeente stelt opnieuw teleur'

AutoSport Groningen is blij met de actie van de autocoureurs. Meer dan honderd boze autocrossers en liefhebbers verzamelde zich donderdagavond bij het gemeentehuis in Uithuizen.

Ze zijn boos op de gemeente Het Hogeland omdat die geen vergunning afgeeft voor de autocross races in Winsum. Daardoor gaan die wedstrijden nu niet door.

Een deel van de sportliefhebbers had de crossauto meegenomen. De parkeerplaats stond dan ook vol.

Vergadering op groot scherm

Ook was er door een aantal coureurs een groot videoscherm geregeld waarop de raadsvergadering gevolgd kon worden. Tijdens die vergadering was er speciaal tijd ingelast voor de crossvereniging om hun zegje te doen.



Ongeveer honderd man kwam donderdagavond protesteren bij het gemeentehuis in Uithuizen. (Foto: ProNews)

Hoe zat het ook alweer?

De gemeente geeft geen vergunning voor de autocross omdat de provincie aanvullend onderzoek wil omdat de race in weidevogelgebied plaatsvindt. Dat geluid- en omgevingsonderzoek neemt tijd in beslag en kan niet meer worden gedaan voor de eerste race tijdens het Hemelvaartsweekend.

AutoSport Groningen vindt dat ze niet goed geïnformeerd zijn over het nodige onderzoek. De gemeente zegt dat de vereniging wel goed geïnformeerd is. Ook de provincie zegt dat alle partijen op de hoogte waren.

Bestuurslid Jasper van den Berg van AutoSport Groningen was één van de insprekers. Hij uitte de teleurstelling van de vereniging en somde nogmaals de fouten op die de gemeente zou hebben gemaakt. Na hem volgde twee andere insprekers die ook de autocross een warm hart toedragen en hun ongenoeg uitte.



We laten dit eerst even bezinken en gaan rustig nadenken over onze volgende stap Jasper van den Berg - Bestuurslid AutoSport Groningen

Wethouder Eltjo Dijkhuis (GemeenteBelangen) hield voet bij stuk. En herhaalde dat de gemeente alles heeft geprobeerd om de wedstrijden toch plaats te kunnen laten vinden. Hij wijst met de vinger naar de provincie en zegt dat er procedures zijn die doorlopen moeten worden. Hij is van plan om met de provincie in gesprek te gaan om te kijken hoe dit soort vergunningsaanvragen makkelijker kunnen.

Verder liet de wethouder weten dat zowel de gemeente als provincie openstaan voor een gesprek met de vereniging.

Maar daar heeft de autocrossvereniging weinig zin in. 'De gemeente zegt ja niks voor ons te kunnen doen en dat de wedstrijd tijdens het Hemelvaart niet door kan gaan. Dan heeft het voor ons geen zin om daar te zitten', vertelt bestuurslid Jasper van den Berg nadat hij de beantwoording van de wethouder heeft gehoord.

Vereniging opheffen

Het bestuur ziet geen mogelijkheden om verder met deze gemeente te gaan. Ze denken erover na om de vereniging op te heffen. 'We laten dit eerst even bezinken en gaan rustig nadenken over onze volgende stap', vertelt van den Berg. 'Het is hartverwarmend om te zien dat er zoveel coureurs gekomen zijn. Maar de gemeente stelt opnieuw teleur. Wij hadden gehoopt dat ze vanavond konden toezeggen dat de race toch door kan gaan'.

De politie had extra camera's neergezet om demonstratie in de gaten te houden en door de gemeente was extra beveiliging geregeld. Maar de bijeenkomst verliep rustig.

Lees ook:

- Autocoureurs demonstreren voor gemeentehuis Het Hogeland

- Liefhebbers autocross roepen op tot actie bij gemeentehuis