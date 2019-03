Wat is jouw Schierste Grunneger Woord van 2019?

Je kunt jouw Schierste Grunneger Woord nomineren onderaan dit artikel via het stemformulier of tijdens Altijd Wat Anders in Oetse op Noord. Dat kan op vrijdag 15 maart en op maandag 18 maart.

Hoe werkt het?

De nominatieronde begint vandaag (15 maart) om 17:30 uur. De komende week verzamelt de redactie van RTV Noord al jullie suggesties.

Er kan vanaf 19 maart 10:30 uur gestemd worden. Op 22 maart zal in Noord Vandaag om 18:00 uur het winnende woord bekengemaakt worden.

Plof, sjomp en eelsk

De afgelopen jaren wonnen onder meer de woorden Plof (brommer), Sjomp (scheldwoord), Eelsk (overdreven, aanstellerig), mishottjen (mislukken), vergrèld (kwaad) en snoetjeknovveln (zoenen of vrijen) de titel Schierste Grunneger woord.

Grunneger Week bij RTV Noord

De verkiezing is onderdeel van de Grunneger Week van RTV Noord, die van 16 tot en met 22 maart gehouden wordt.

