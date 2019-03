Vrijwilligersprijs 2019 voor Stichting DWS Stadskanaal

De Vrijwilligersprijs 2019 van de gemeente Stadskanaal is donderdagavond uitgereikt aan Stichting Door Wilskracht Sterk Stadskanaal (DWS), een vereniging die activiteiten organiseert voor mensen met een beperking.

Tijdens de avond in sporthal De Spont in Knoal werden vrijwilligers volledig in het zonnetje gezet. Ze konden nu eindelijk eens zelf achterover leunen: de burgemeester en raadsleden deden de bediening.

Geldprijs

Naast de titel kreeg Stichting DWS ook een geldprijs van 1000 euro. De beloning werd uitgereikt door burgemeester Froukje de Jonge en wethouder Lian Veenstra van Stadskanaal.

De aanmoedigingsprijzen gingen dit jaar naar De Zonnebloem, de lokale omroep RTVEen en Het Omgangshuis.

