Leraren zetten koers naar Malieveld: 'De werkdruk is hoog, klassen raken voller'

Diverse leerkrachten in het onderwijs staan vandaag niet voor de klas, maar op het Malieveld. Ze willen dat de overheid meer investeert in het onderwijs. Ook vanuit onze provincie reizen tientallen docenten af naar Den Haag.

Op station Winschoten staat vrijdagochtend een touringcar startklaar om richting het Malieveld te vertrekken. Roswitha, onderwijsassistente aan SBO De Delta in de Molenstad, is één van de stakers.

'Wij gaan staken voor een eerlijk salaris. Want zoals het nu is, is het niet goed. Het is niet eerlijk verdeeld in Nederland.'

Gevolgen

'De werkdruk is hoog en klassen raken voller', vervolgt ze. Als onderwijsassistente heeft dat geen directe gevolgen voor Roswitha, maar om haar heen ziet ze dat dit wel gevolgen heeft. 'Mijn collega's die leerkracht zijn, lopen daar wél tegenaan.'

Stamp met je voeten, zet je handen in je zij, een eerlijk salaris willen wij!, is te lezen op een spandoek dat Roswitha meeneemt naar Den Haag. Daar heeft ze de hashtag 'oop' aan toegevoegd. 'Dat staat voor onderwijsondersteunend personeel, want ik vind dat wij ook een eerlijk salaris verdienen. We zijn vorige keer wel iets meegegaan in de salarisverhoging, maar niet zoveel als leerkrachten.'



Met de verkiezingen in aantocht hoop en verwacht ik dat ons protest resultaat gaat opleveren Roswitha - Onderwijsassistente

Resultaat

Op het Malieveld wil Roswitha vandaag met vele anderen haar stem laten horen. Hoewel de protestactie een negatief karakter heeft, ziet ze het positieve ervan in.

'Zo'n reisje is toch wel gezellig, je kunt met lotgenoten van andere scholen praten die je anders niet ziet. Met de verkiezingen in aantocht hoop en verwacht ik dat ons protest resultaat gaat opleveren.'

Stakers per school

Het is niet bekend hoeveel leraren in totaal per school gaan staken. Wel laten schoolbesturen weten dat de stakingsbereidheid groot is. Meerdere overkoepelende scholenorganisaties in Groningen keren vrijdag geen salaris uit aan stakende leraren.

In elk geval de grootste onderwijsorganisaties in onze provincies doen mee. Dat gaat om OPOS, Stichting Openbaar Onderwijs Groningen (OOG), de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG), RENN4, Primenius en OPRON.

Onderwijsvakbond AOb heeft een overzicht gemaakt van welke scholen in de provincie Groningen in ieder geval dicht zijn vrijdag:



