Lopend Vuur: Ik heb het nou wel gehad met die stakingen

Welke gevolgen dat heeft voor Groningen wordt waarschijnlijk in de loop van deze vrijdag duidelijk. De vakbonden houden maandagochtend een werkonderbreking omdat ze de pensioenleeftijd van 66 jaar willen handhaven. Daarbij worden ook medewerkers van de politie, ambulance en Defensie opgeroepen om te staken.

Staking in onderwijs

In het onderwijs wordt vandaag gestaakt. Veel leraren, ook uit Groningen, demonstreren in Den Haag. Het zorgt voor lesuitval op scholen en in sommige gevallen zijn scholen zelfs gesloten.

Leraren, van basisschool tot aan de universiteit, willen meer investeringen in het onderwijs. Zo willen ze dat de werkdruk verlaagd wordt en vinden ze dat er iets gedaan moet worden aan het lerarentekort. De staking van vandaag is niet de eerste in het onderwijs de laatste tijd.

De dupe

In Nederland heeft iedereen het recht om te staken, tenzij de rechter anders beslist. Gevolg is wel dat anderen, in dit geval leerlingen, ouders en reizigers, de dupe zijn. Heb jij begrip voor de acties en neem je de overlast voor lief? Of ben je klaar met stakingen?

