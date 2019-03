Graspop Baflo: 'Gemeente helpt op deze manier evenementen om zeep'

Het bestuur van het jaarlijks muziekevenement in Baflo is de tweede organisatie die klaagt over de samenwerking met de gemeente Het Hogeland. Ook AutoSport Groningen is niet tevreden over hoe de gemeente opereert.

Andere eindtijd

Graspop mag voor het tweede jaar maar tot 01.00 uur doorgaan. Eerder was dat tot 02.00 uur.

'Dat laatste uur is heel belangrijk voor ons omdat we dan de veel inkomsten krijgen. Andere evenementen krijgen wel een vergunning om langer door te mogen gaan. Waarom wij niet', vraagt bestuurslid Martin Medema zich af.

Geluidsoverlast

Volgens hem is het bestuur niet goed betrokken bij de afhandeling van een klagende buurtbewoonster. Die zou geluidsoverlast hebben gehad en een rechtszaak hebben aangespannen tegen de gemeente.

'Die zaak heeft de gemeente verloren, omdat ze op een verkeerde plek geluidsmetingen hebben gedaan', zegt Medema.

'Daarna is ons verteld dat de gemeente niet in hoger beroep ging. Vervolgens is er een gesprek met de bewoonster geweest zonder ons. En zijn er afspraken gemaakt dat het evenement maar tot 01:00 uur mag duren', vertelt Medema. Hij had gewild dat het bestuur ook bij dit gesprek zat.

Maatregelen genomen

'De gemeente heeft ons hier niet goed bij betrokken. Als dat wel was gebeurd was hadden wij de klacht kunnen bespreken en dan was er waarschijnlijk niks aan de hand geweest. Wij houden ons aan de geluidsnormen', zegt Medema.

Volgens hem zijn er maatregelen genomen waardoor er minder geluid geproduceerd wordt. Zoals een andere terreinindeling en geluidswallen.



Als je zo tegengewerkt of onvolledig geïnformeerd wordt, dat mag binnen een gemeente niet voorkomen Martin Medema - bestuur Graspop

Geen goede samenwerking gemeente

Stichting Graspop herkent de problemen die ook AutoSport Groningen heeft. Die vereniging zou onvolledig over een vergunningsprocedure zijn ingelicht waardoor vier autoraces in Winsum niet doorgaan.

Het bestuur van Graspop ervaart de vergunningsaanvraag en samenwerking ook als onprettig. 'De gemeente helpt op deze manier evenementen om zeep. Als je zo tegengewerkt of onvolledig geïnformeerd wordt, dat mag binnen een gemeente niet voorkomen. Een gemeente moet faciliteren en dat doen ze nu te weinig', stelt Medema.

De gemeente Het Hogeland is gevraagd om een reactie maar heeft deze nog niet gegeven.

