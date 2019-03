Dit Was De Week: Over miljoenen voor een kuuroord en een ontluisterend onderzoek

Op al deze vragen krijg je een antwoord in de wekelijkse rubriek Dit Was De Week.

Zweten in het geld

Na dertig jaar krijgt wellnessresort Fontana Bad Nieuweschans een nieuwe eigenaar: Quality Wellness Resorts. Het familiebedrijf kondigt direct grote uitbreidingsplannen aan, zoals een nieuw hotel. Ook de huidige naam gaat van de gevel. De investering van 20 miljoen euro zorgt voor veel extra banen. Reden voor Ronald Niemeijer om zijn mooiste badjas aan te trekken en met de nieuwe eigenaren te praten.



Bende in bevingsgebied



Drie RTV Noord-verslaggevers spraken de voorbije weken met tientallen bestuurders, ambtenaren, politici en andere hoofdrolspelers uit het gasdossier. Hun conclusie is hard: het ontbreekt in Groningen aan bestuurskracht en onderling vertrouwen.



Het onderzoek zorgt voor kritische vragen en opmerkingen:

- Wat is onze meerwaarde als Provinciale Staten?

- 'Stop met ruziemaken en los de echte problemen op'

- 'Gemeenten hebben dezelfde belangen; we moeten samenwerken'

En uiteraard hebben we de hoofdrolspelers ook om een reactie gevraagd.

Verhitte discussies

Het grootschalige onderzoek kwam dinsdagavond ook ruim aan bod bij Pauw & Jinek: De Verkiezingen. De talkshow kwam twee avonden live vanuit het Lopster Hotel Spoorzicht. Vooral door persoonlijke verhalen over bevingsschade liepen de gemoederen hoog op. Wel jammer dat er geen bestuurder uit Den Haag aan tafel zat om de kritiek te pareren, aldus Jeroen Pauw.



Fietsenmakers lopen een blauwtje

De opmars van de Swapfiets lijkt in Stad niet te stuiten. De leenfietsen met hun herkenbare blauwe banden vinden gretig aftrek, maar daar is niet iedereen even blij mee. Veel handelaren in tweedehands fietsen zien hun omzet namelijk kelderen.



Kunnen fietsenmakers deze strijd nog winnen? Natuurlijk, zegt innovatie-expert Eelko Huizingh. 'Verbeter je service of begin een concurrerend bedrijf.' Dat laatste is precies wat Paddepoel Fietsen nu probeert.

Op de barricaden

Of het nu voor het klimaat is of voor een beter lerarensalaris. Groningers lieten deze week massaal van zich horen. Op zondag togen ze naar Amsterdam voor de grootse Klimaatmars. Vrijdag stond het Malieveld vol.



Die trein komt er

De kogel is door de kerk: over zes jaar kun je per trein van Veendam naar Stadskanaal. In 2025 krijgt Stadskanaal een spoorverbinding, waardoor het mogelijk is om naar Veendam en Groningen te reizen. De vlag kan dus uit, maar niet iedereen is evenblij met het besluit. Want Knoalster vrezen dat het nieuwe spoor ze moet paaien, in ruil voor een windpark.

Hoe het ook zij: de economie krijgt een duwtje in de rug, zegt hoogleraar Jouke van Dijk.



Grappen met Groningen

'Gas? Winning!' Met die slogan hoopt de 'Partij tegen de burger' zieltjes te winnen voor de verkiezingen. Maar wees gerust, het is slechts een verzinsel van de satirische website De Speld.



De slotplaat

Martijn de Jong Posthumus en Mariëlle van der Sluis hebben een probleem. Hun fietstocht van Groningen naar China, voor het goede doel, dreigt in het zicht van de haven te stranden. Een ambtelijke Chinese Muur verspert hen de weg. En dat na 11.000 enerverende kilometers in het zadel.