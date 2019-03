Zes verdachten in Winschoter zedenzaak gaan in hoger beroep

De zes mannen die zijn veroordeeld voor het misbruiken van een minderjarig meisje zijn in hoger beroep gegaan. De rechtbank legde hen op 1 maart celstraffen op tussen de zes maanden tot 3,5 jaar.

De zes kregen de veroordeling omdat zij van 2015 tot begin 2017 seks hadden met het meisje, vanaf het moment dat ze 13 jaar oud was.

Rol van oom

Het kind werd door haar oom uit Winschoten aangeboden. Hij werd vorig jaar veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging. Ook hij ging in hoger beroep tegen zijn straf.

Alles filmen

Aan de seksuele uitbuiting (mensenhandel) kwam een einde toen het meisje zelf naar de politie stapte. Ze vertelde gruwelijke details over dit misbruik. Ze moest op verschillende locaties bij Beerta en Winschoten seks hebben met verschillende mannen en moest dit van haar oom zelf filmen.

Zelfmoord verdachte

Aanvankelijk stonden zeven mannen terecht voor het misbruiken van het meisje. Eén van hen, een man uit Winschoten, pleegde na de rechtszaak in januari zelfmoord.

Onwetend

Niet het Openbaar Ministerie, maar de mannen zelf zijn dus in hoger beroep gegaan. Een deel van hen zei niet te weten dat het meisje minderjarig was, of ontkende.

