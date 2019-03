Dit weekend in Groningen: neem een kijkje in een ziekenhuis

Kijk maar eens naar deze weekendtips.

Open dagen in de zorg

Een kijkje nemen in een operatiekamer, vragen stellen aan een verpleegkundige of gewoon even rondkijken. Het kan zaterdag in het Refaja in Stadskanaal van 10:00 tot 16:00 uur en je bent in dezelfde uren ook welkom in het Martini Ziekenhuis. Het is namelijk de Week van Zorg en Welzijn en daarom zijn er meer open dagen.

Handjes uit de mouwen

Vrijdag kon je al helpen, maar ook zaterdag wordt er volop gewerkt aan allerlei vrijwilligersprojecten tijdens NL Doet. Op de website van de vrijwilligersactie kun je zien waar je in jouw omgeving de handen uit de mouwen kunt steken.

Dag van de Grunneger Toal

Een Toal- en boukenmaarkt, eterij & drinkerij, de winnaar van het Grunneger Laidjesfestival, Oader Café en nog veel meer. Er is ontzettend veel te doen op de Dag van de Grunneger Toal in het gebouw van de Grunneger Archieven. Zaterdag van 11:00 tot 16:00 uur, toegang is gratis.

Ierse sferen in Leek

Hou jij van Ierse muziek, de sfeer van de kroegen van Dublin en is wat Schotse invloed ook niet verkeerd? Dan zit je zaterdagavond goed in het Sportcentrum Leek bij het Iers Festival. Vanaf 19:00 uur zijn de deuren open, entree is wel 15,00 euro aan de kassa.

Op bezoek in de eendenkooi

In Hornhuizen kun je zaterdag een kijkje nemen in eendenkooi 'Nieuw Onrust', een kooi uit het einde van de negentiende eeuw. Met een gids kun je op pad en leren over het gebruik van zo'n kooi. Even opletten voor de locatie: 'op de Westpolder bij Hornhuizen tussen nummer 22 en 24 de afslag naar het waterschapsgebouwtje'. Het is van 10:00 tot 11:30 uur. Wel even aanmelden.

Veel plezier dit weekend! Tag je ons nog even met #rtvnoord op social media? Vinden we leuk!