Rondje Groningen: Zoek maar een plekje uit?

Het is al een tijd een pijnpunt in Stad: waar laten we onze fietsen? In dit Rondje zien we hoe het in de tussentijd nog opgelost wordt. Verder wordt de natuur op verschillende manieren aangepakt.

1) Vrije doorgang

De beek De Ruiten Aa tussen Ter Apel en Nieuwe Statenzijl wordt aangepakt en vanmorgen werd daarvoor het startschot gegeven. Of beter gezegd: het piketpaaltje werd geslagen.

2) Het wordt weer groener

Nog wat meer natuurnieuws en handig om te weten, mocht je er langskomen: er worden bomen geplaatst en daarom is er kans op vertraging.

3) Doen!

Als het droog is, is het heerlijk lopen op het strand. Dat het Marcella gelukt is om een droge foto te maken deze week met ook nog wat zon is een wonder overigens.

4) Handig

Mocht je in de gemeente Groningen sporten dan kun je vanaf nu snel zien of een natuurgrasveld goedgekeurd is of niet.

5) Rood

Vandaag begon weer rood, met helaas ook weer water in de sloot. Maar je kunt dan wel mooie foto's maken.

6) Inchecken

Maar hij doet het wel!

[Facebookvideo:https://www.facebook.com/sikkom/posts/1896541687123005]

7) Even een plekje zoeken

We zien vaak de mooie kanten van Groningen fietsstad, maar er zijn (zoals bekend) ook mindere kanten aan al die fietsen.

