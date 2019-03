Handen uit de mouwen tijdens NL Doet: niet staken maar klussen

Het is een jaarlijkse traditie bij de speeltuin in Beerta: vrijwilligers steken de handen uit de mouwen op de actiedag NL Doet. De speeltuin wordt ook vrijdag weer klaargemaakt voor het nieuwe seizoen.

'Het is al een jaar of acht zo', zegt vrijwilliger Hennie Sebens. 'Vandaag gaan ze weer een heleboel dingen repareren, want maandag is de keuring van de speeltuin.'

Boenen

Het looprek voor kinderen wordt aangepakt en ook de groene aanslag op de speeltoestellen moet eraan geloven. 'En we gaan kantine even lekker schoonmaken.'

Rolstoelvriendelijk

Naast de kleine werkzaamheden, wordt er ook een nieuw pad aangelegd zodat kinderen in een rolstoel ook overal in de speeltuin kunnen komen. 'Maar eerst koffie!', besluit Sebens.

Alternatieve staking

Ook in de St. Antoniusschool in Musselkanaal gebeurt het een en ander in het kader van NL Doet. Deze speciale dag wordt gecombineerd met de lerarenstaking.

'Wij hebben er juist voor gekozen om vandaag aan de slag te gaan. Normaal gesproken kampen we met werkdruk, maar nu kunnen we in alle rust de school aanpakken', zegt lerares Anne Marie Boels.

Op het schoolplein worden vrijdag zandbakken geplaatst. Ook komt er en een huis voor kleuters in het speellokaal, dat door NAM-medewerkers wordt gebouwd.

Medewerkers van de NAM zetten zich in bij de St. Antoniusschool in Musselkanaal. (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)



VV Ezinge

Bij de voetbalvereniging in Ezinge zitten de vrijwilligers ook niet stil. Al het achterstallig onderhoud wordt weggewerkt:

Er wordt flink geboend bij VV Ezinge



