Raadsel van succesvolle behandeling met elektrotherapie opgelost

Onderzoekers van het UMCG in Stad en het UMC Utrecht hebben aangetoond waarom het behandelen van een depressie met elektroschocktherapie werkt. Het blijkt dat door de therapie in een specifiek deel van het brein nieuwe hersencellen worden aangemaakt.

De aanmaak van die nieuwe cellen zorgt ervoor dat de depressieve klachten verminderen.

Raadsel opgelost

Dat de elektroshockmethode effectief is, was al bekend. Waarom dat zo is, nog niet. De onderzoekers onder leiding van Iris Sommer van het UMCG hebben dat raadsel nu opgelost.

De resultaten zijn gepubliceerd in het vooraanstaande wetenschappelijke vaktijdschrift Molecular Psychiatry.

Meer dan 75 jaar

Patiënten die last hebben van depressies worden al meer dan 75 jaar met de elektroshocktherapie behandeld.