Container waait in Winschoterdiep

Bij scheepsterminal MCS in Westerbroek is vrijdagochtend een lege container in het water gevallen. Dat gebeurde tijdens het lossen van een schip.

Daarbij stootte een container een andere, die al gestapeld was, aan. Die viel vervolgens in het water. Door de harde wind dreef hij vervolgens snel het Winschoterdiep in.

'Dat gebeurt wel vaker, maar gelukkig niet al te vaak. Soms valt een container dan terug in het ruim, of op de kant, en nu dus in het water', zegt woordvoerder Willem van der Ark van MCS. Volgens hem liep het personeel geen gevaar, omdat dat bij het lossen nooit in de buurt staat van de containers. 'Het lossen gebeurt met machines waar het personeel in zit. En we hanteren veiligheidsmaatregelen bij harde wind, dan stapelen we de containers niet te hoog.'