Promovendi aan de RUG lijden onder werkdruk

Rector Magnificus Elmer Sterken van de RUG is bezorgd over de stress die promovendi ervaren. (Foto: Een screenshot uit een uitzending van Buitenhof.)

Bijna de helft van de promovendi aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ervaart veel ongezonde stress tijdens zijn of haar werk. Dat blijkt uit een welzijnsonderzoek dat vorig jaar is uitgevoerd.

Vooral als de deadline voor een proefschrift nadert, neemt de stress toe. Veel van de stress lijkt voort te komen uit onzekerheid: over de eisen die gesteld worden aan een promovendus, het proefschrift en over de loopbaan na zijn of haar werkpromotie.

'Zorgwekkend'

De resultaten zijn vergelijkbaar met die uit andere werkdrukonderzoeken in bijvoorbeeld Leiden en Vlaamse universiteiten. Rector Magnificus Elmer Sterken van de RUG is bezorgd.

'De uitslag van dit onderzoek bevestigt recente geluiden en beelden over de werkdruk van promovendi, of ze nou student, medewerker of buitenpromovendus zijn', zegt hij.

Ik vind het zorgwekkend dat onze promovendi zoveel last hebben van ongezonde stress Elmer Sterken - Rector Magnificus RUG

'We hebben de laatste jaren bij Graduate Schools en op centraal niveau veel gedaan op het gebied van de begeleiding van promovendi met mentale problemen. Toch blijkt dit niet voldoende. Ik vind het zorgwekkend dat onze promovendi zoveel last hebben van ongezonde stress.'

Maatregelen

De RUG heeft meteen maatregelen aangekondigd om het probleem terug te dringen. Deze zijn zowel gericht op het voorkomen van stress als het tijdig signaleren ervan. Zo komt er een psycholoog die zich speciaal op promovendi richt en een uitgebreid aanbod aan preventieve cursussen.

Uit het onderzoek blijkt dat beter moet worden vastgelegd aan welke eisen een proefschrift moet voldoen. Een promotie moet afgerond kunnen worden in de beschikbare tijd (meestal vier jaar) en daar moeten het onderzoek en de eisen van het proefschrift, zoals het aantal hoofdstukken, op afgestemd zijn. Er komen daarom ook trainingen en bijscholingen voor hoogleraren en begeleiders.

Vragenlijst

Het onderzoek is uitgevoerd onder 3600 promovendi, waarvan ruim een kwart de vragenlijst daadwerkelijk heeft ingevuld. Van hen bleek 42 procent te beschikken over vier van de twaalf symptomen die duiden op ongezonde stress.

