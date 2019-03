Provincie over storingen bij nieuwe brug Aduard: 'Het zijn aanloopproblemen'

De brug over het Van Starkenborghkanaal bij Aduard kampte afgelopen week twee keer met een storing. Volgens een woordvoerder van de provincie 'valt het wel mee' met de storingen. 'Het zijn aanloopproblemen, dat is altijd zo bij een nieuwe brug.'

De brug, die onderdeel is van de nieuwe rondweg langs Aduard, is sinds eind vorige maand in gebruik. In de eerste weken na de opening waren er ook al enkele storingen.

Wat veroorzaakte de storingen?

De storingen van de afgelopen weken kwamen soms door de software die gebruikt wordt voor de bediening van de brug, maar ook het weer speelde een rol. Zo kwam de brug deze week onder invloed van de harde wind niet exact op de opleggers terecht.

Donderdagavond is er nog een monteur aan de slag geweest om de brug af te stellen. 'We gaan ervan uit dat de problemen nu zijn opgelost', aldus de provinciewoordvoerder.

Lees ook:

- Brug in Aduard kampt enkele uren met storing

- Storing bij gloednieuwe brug Aduard opgelost

- Nieuwe brug bij Aduard ligt op de plek