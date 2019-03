Wie betaalt er 1,75 miljoen euro voor dit Groningse poppenhuis?

Wie nog 1,75 miljoen euro over heeft kan dit weekend zijn slag slaan op de kunstbeurs TEFAF in Maastricht. Daar staat voor dit bedrag een ruim 250 jaar oud, Gronings poppenhuis te koop.

Het poppenhuis van de Groningse Anna Maria Trip (1712-1778) is bijna 1.70 hoog en is gemaakt van mahoniehout, porselein, en ivoor. In de vijf kamers schitteren honderden zilveren miniatuur gebruiksvoorwerpen.

Het behoort tot de tien mooiste poppenhuizen ter wereld en is het laatste in particulier bezit.

Rijke familie

Anna Maria Trip was een Groningse telg uit een rijke Amsterdamse familie die zijn kapitaal verdiende in de wapenhandel. Verschillende van haar voorouders lieten hun portret door Rembrandt schilderen en in Amsterdam staat aan de Kloveniersburgwal nog altijd het Trippenhuis, het paleisachtige huis van de familie.



De zolder van het poppenhuis. (Foto:John Endlich Antiquairs)

Populaire hobby

Op haar achttiende trouwde ze met de 24 jaar oudere Groninger Wicher van Swinderen. Nadat ze zeven kinderen had gebaard, moet ze rond 1750 zijn begonnen met het inrichten van het poppenhuis. Dat was in die tijd een populaire hobby onder vrouwen in de welgestelde kringen.

Het is waarschijnlijk door een Groningse timmerman gemaakt. Maar het miniatuurzilver kocht Trip vermoedelijk in Amsterdam, onder andere bij de bekende zilversmid van Geffen.

Publiekstrekker

Het poppenhuis van Anna Maria Trip is een van de tien bewaard gebleven Hollandse poppenhuizen uit de zeventiende en achttiende eeuw. In het Amsterdamse Rijksmuseum staat het poppenhuis van Petronella Oortman. Na de Nachtwacht de grootste publiekstrekker van het museum.



De vraagprijs is slechts op aanvraag beschikbaar Dick Endlich - antiquair

Ter decoratie

De meeste van deze poppenhuizen waren om naar te kijken. Het liet een ideaal beeld zien van hoe een huishouden er toen uit moest zien en het waren statussymbolen voor hun rijke eigenaren. Het poppenhuis van Trip is wat kleiner dan de andere kasten en er is vermoedelijk wel mee gespeeld door kinderen.

Na de dood van Anna Maria Trip in 1778 is het poppenhuis in de familie van Swinderen terechtgekomen. Het is onbekend wie de huidige eigenaar is maar de afgelopen veertig jaar was het poppenhuis steeds uitgeleend. Eerst aan de Fraeylemaborg in Slochteren waar het tussen 1979-2006 stond en de laatste twaalf jaar aan het Amsterdam Museum.

Groninger Museum gaat niet in op aanbod

Dick Endlich van Endlich antiquairs zegt in het NRC Handelsblad van afgelopen donderdag het volgende: 'Na zeker 250 jaar hebben nazaten van Anna Maria Trip besloten het kostbare familiebezit te verkopen. Het is moeilijk op te delen bezit. We hebben het poppenhuis eerst te koop aangeboden aan het Amsterdam Museum en het Groninger Museum. Maar beide musea zijn daar niet op ingegaan.'

Op aanvraag

De vraagprijs is volgens Endlich 'vergelijkbaar met die voor een royaal echt huis – is slechts op aanvraag beschikbaar'. Maar er circuleert op het internet een vraagprijs van 1.75 miljoen.

En voor wie belangstelling heeft: de kunstbeurs Tefaf wordt tot en met zondag gehouden in het MECC in Maastricht.