Politiek zet druk op Rijkswaterstaat om Paddepoelsterbrug te herstellen

'De Paddepoelsterbrug wordt veel gebruikt door mensen uit Noord-Groningen. Dagelijks gaan er veel mensen langs die op de fiets naar het werk gaan of kinderen die naar school gaan', vertelt Pascal Roemers. Hij wijst ook op een drukbezochte informatiebijeenkomst die in Adorp is gehouden. Daar werd de kwestie over de brug besproken.

'We moeten geen kostbare tijd verspillen aan een onderzoek dat Rijkswaterstaat doet. Het onderzoek moet niet gaan over of er een brug moet komen, maar over wat voor soort brug er moet komen', zegt Roemers. 'De provincie vindt bereikbaarheid belangrijk. Dus dan moeten ze snel weer een brug laten plaatsen', voegt hij daaraan toe.

De PvdA vindt een pontje als alternatieve verbinding een slecht idee, omdat mensen dan te lang moeten wacht op transport.

Vragen in de raad

De raadsfracties van PvdA en GroenLinks in de gemeenten Het Hogeland hebben onlangs vragen gesteld over de kwestie. Ook de PvdA in het Westerkwartier deed een oproep tot actie. De gemeentebesturen lieten destijds weten met Rijkswaterstaat en de provincie in gesprek te zijn.

