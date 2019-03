Openbaar vervoer ligt maandag ruim een uur stil door staking

Na de staking zal het druk zijn in de bussen en treinen. (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Het openbaar vervoer ligt maandagochtend in de hele provincie vanaf 06:00 uur ruim een uur stil. Trein- en busvervoerders gaan op dat tijdstip 66 minuten lang in staking uit onvrede over hun pensioenleeftijd.