Test zelfrijdende trein straks ook met passagiers

Een machinist in de simulator van een zelfrijdende trein (Foto: Provincie Groningen)

De test met de zelfrijdende trein tussen Groningen en Zuidhorn krijgt een vervolg. Er zullen dan, in tegenstelling tot eerdere proeven, ook passagiers in de trein zitten.

Dat meldt gedeputeerde Fleur Gräper vrijdagmiddag, tijdens de bekendmaking van de eerste resultaten van de test.

'Een succes'

De afgelopen weken testten Arriva, ProRail, de Zwitserse fabrikant Stadler en de provincie Groningen de eerste zelfrijdende personentrein van Nederland. Het project is naar eigen zeggen een succes.

De testtrein, een normale trein van Arriva, reed de afgelopen weken een aantal keren 's nachts. Er konden geen reizigers mee met de trein.

Hoe zag de test eruit?

Tijdens de test is geëxperimenteerd met het automatisch laten rijden van een trein. Er zit nog wel een machinist in, maar de trein rijdt op een systeem dat de taken van de machinist overneemt.

De verwachting is dat het systeem, dat de taken van de machinist overneemt, kan bijdragen aan constanter en punctueler rijden. Daardoor kunnen er meer treinen op een traject gaan rijden.



Het beroep van treinmachinist wordt juist interessanter Alexandre Grêt - CEO Stadler

Ingrepen

Volgens ProRail-woordvoerder Dorothé Wennekendonk moest er de eerste paar dagen van de proef wel her en der worden ingegrepen. 'Maar voor de rest zijn we tevreden. Het systeem doet wat het moet doen. De trein stopt op plekken waar hij moet stoppen, dus dat is een goed teken.'



Tijdens de bekendmaking werd ook een uitleg gegeven van het systeem. (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Imagoverandering

Ook Stadler-CEO Alexandre Grêt is blij met de eerste resultaten van de proef. 'Het beeld van een treinmachinist staat op het punt om drastisch veranderen. Natuurlijk is er angst, maar de komende jaren hoeven machinisten zich geen zorgen te maken. Het beroep wordt juist belangrijker, omdat de machinisten naast het rijden ook toezicht moeten houden op het systeem. Dat maakt het juist stukken interessanter.'

Niet iedereen blij

Niet iedereen is blij met de test: de FNV liet eerder weten dat er onrust is onder machinisten over de test. Eind vorig jaar dreigde de bond te test zelfs te blokkeren.

