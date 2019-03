Quiz: Hoe goed ken jij Groningen vanuit de lucht?

Lintdorpen, vestingdorpen en dorpen in een waterrijke omgeving. Onze provincie heeft het allemaal. En nog veel meer. Maar herken jij het vanuit de lucht?

In deze Grunneger Week vliegen we over Stad en Ommeland en vragen: hoe goed ken jij Groningen vanuit de lucht?

Laadt de quiz hieronder niet op de website of in de app, klik dan HIER. Krijg je er geen genoeg van, bezoek dan onze quizpagina.

Succes!