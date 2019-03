'Het aanvragen van een vergunning moet niet de meeste tijd kosten'

De VVD in Het Hogeland hoopt dat het college nu in actie komt nadat meerdere organisaties klagen over vergunningsprocedures van de gemeente en provincie.

Donderdagavond zijn er tijdens de raadsvergadering door de VVD en het CDA vragen gesteld over het niet verstrekken van een evenementenvergunning.

Geen autoraces

Het begin van die vergadering stond namelijk in het teken van de autocross. AutoSport Groningen zou onvolledig over een vergunningsprocedure zijn ingelicht, waardoor vier autoraces in Winsum niet doorgaan.

Waar ging het mis?

Zowel het CDA als de VVD wilden weten waar het mis is gegaan. De wethouder wees met de vinger naar de provincie, die een aanvullend natuuronderzoek wil om toestemming te geven voor de cross.

Dat onderzoek zou niet op tijd meer voor de eerste cross afgerond kunnen worden. Eerder zei de gemeente nog dat de cross vorig jaar al op de hoogte zou zijn van de nodige onderzoeken die de provincie vraagt. Maar hier kwam de wethouder donderdag tijdens de vergadering op terug.

Wie wist wat en wanneer?

Wethouder Eltjo Dijkhuis las een brief van de provincie voor waarin stond dat de gemeente niet in mei 2018 te horen heeft gekregen dat er aanvullend onderzoek nodig is. Dat was pas op 17 januari 2019 het geval.

De autosportvereniging had dit dus ook niet eerder kunnen weten. De gemeente lijkt daarmee toe te geven dat de autosportvereniging te laat geïnformeerd is.

Tijd voor actie

De VVD hoopt dat de gemeente nu iets aan de procedures gaat doen. De partij heeft namelijk ook van andere organisaties te horen gekregen dat het aanvragen van een vergunning voor een evenement moeilijk is.

'Het is tijd voor actie', zegt VVD-fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard. 'Organisaties moeten niet de meeste tijd kwijt zijn aan het aanvragen van een vergunning, maar aan het organiseren van het evenement.'

Hoe kan het makkelijker?

Volgens wethouder Dijkhuis wordt er ook op het provinciehuis, samen met de gemeenten bekeken hoe procedures beter doorlopen kunnen worden. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van de ontheffing voor de natuurwet.

'We houden een vinger aan de pols en hopen dat het college nu gaat kijken hoe evenementen makkelijker georganiseerd kunnen worden', zegt Van Keijzerswaard, die niet helemaal tevreden was met de antwoorden van de wethouder.

'Het vragenuur was geen moment om een debat te beginnen, maar we merken dat de wethouder ermee aan de slag gaat.'

Kritiek van de PvdA

De PvdA benadrukte donderdagavond dat er 'een sterk eenzijdige blik' op het crossverhaal is. PvdA-fractievoorzitter Jan Willem Nanninga liet weten dat niet iedereen achter de autocross staat.

'Het college weet, net als ik, dat er ook mensen in de Winsumer gemeenschap zijn die het om uiteenlopende redenen niet zo'n heel mooi evenement vinden. Zou het in dat licht misschien niet beter zijn geweest om neutralere woorden te hebben gebruikt?' Hij doelde hiermee op de woorden van de wethouder, die het betreurde dat het evenement niet doorgaat.

Nanninga verweet het CDA en de VVD dat ze te veel aan de kant van de organisaties staan. Beide partijen herkenden zich niet in die kritiek.

