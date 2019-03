Bestuurders Powerfield krijgen 75.000 euro boete van AFM

De boetes zijn opgelegd omdat het bedrijf obligaties had aangeboden aan het publiek zonder een door de AFM goedgekeurd prospectus.

Onduidelijke risico's

Door deze werkwijze werden de risico's van de belegging niet goed duidelijk. Het aanbieden van deze obligaties, ter waarde van 1000 en 2500 euro, gebeurde namens verschillende ondernemingen onder de naam Zonneperceel.

Vrijstellingen

Die ondernemingen waren in 2016 opgericht om in Nederland gronden aan te kopen waarop zonneparken worden gerealiseerd. Voor de uitgifte van obligaties is een door de AFM goedgekeurd prospectus vereist, behalve als de totale waarde van de aangeboden effecten onder een vrijstellingsgrens blijft. Die bedroeg destijds 2,5 miljoen euro over een periode van twaalf maanden.

Verschillende ondernemingen

Per onderneming kwam de waarde weliswaar niet boven deze vrijstellingsgrens uit, maar omdat de verschillende Zonneperceel-ondernemingen in een groep met elkaar zijn verbonden, moeten de aanbiedingen bij elkaar worden opgeteld. De totale waarde van de aanbieding komt daarmee op bijna 13 miljoen euro. Daarom gold de verplichting van een goedgekeurd prospectus wel degelijk.

Door het ontbreken van een prospectus hebben beleggers hun beslissing om obligaties te kopen niet kunnen baseren op alle informatie die zij daarvoor nodig hadden en waar zij recht op hadden.

Draagkracht

De AFM beschouwt dat als een ernstige overtreding. Daarom heeft ze Jellema en Bertholet, als bestuurder en vertegenwoordiger van de ondernemingen, beboet. Volgens de AFM geldt voor deze overtreding een basisbedrag van 2 miljoen euro. Het bedrag van 75.000 is gebaseerd op de draagkracht van de twee.

Beroep

Jellema en Bertholet zijn tegen de boete in beroep gegaan.

Reactie directeur Henk Bleker

Kersvers directeur Henk Bleker van Powerfield wijst er in een reactie op dat het niet Powerfield is die de boete heeft gekregen, en de twee betrokkenen niet in hun functie van directeur van Powerfield, maar als bestuurders van Zonneperceel. Wel erkent hij dat de beleggingsmaatschappijen van Zonneperceel bedoeld waren om gronden te verwerven waar Powerfield zonneparken plant. Nu worden de gronden nog verkocht zodra ze bouwrijp zijn als zonnepark, inclusief de benodigde vergunningen, maar binnen twee of drie jaar hoopt hij met Powerfield genoeg financiele ruimte te hebben om die zonneparken zelf aan te leggen.

0,7 miljoen euro per hectare

'Nu kan dat nog niet want dat kost 0,7 m,iljoen euro per hectare en banken financieren het niet. Maar we mikken op het verwerven van genoeg eigen vermogen. De constructie met kleine beleggers, waar Zonneperceel de boete voor kreeg is twee jaar geleden al verdwenen. We hebben nu een kleine groep grote beleggers die in één belegginsmaatschappij investeren.'

Lees ook:

- Henk Bleker nieuwe directeur Powerfield, bedrijf verhuist naar Groningen