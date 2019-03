FC Groningen in vorm heeft Doan terug voor duel met ADO Den Haag

Ritsu Doan keert tegen ADO Den Haag terug in de basis bij FC Groningen, dat in vorm is. De ploeg van Danny Buijs kan zondag definitief stappen zetten richting de play-offs voor Europees voetbal.

Tijdens de winterstop, toen FC Groningen net boven de degradatiestreep stond, spraken spelers en staf met elkaar af om zo snel mogelijk zeven wedstrijden te winnen. Als FC Groningen tegen ADO drie punten bijschrijft, is het nog één gewonnen wedstrijd verwijderd van dat doel.

Doelstelling

'Op dit moment gaat het sneller dan verwacht. We doen het goed en hadden 34 of 35 punten als doelstelling om weg te blijven van die onderste plaatsen. Mochten we zondag winnen, dan kom je al op dat aantal punten', zegt Buijs.

Met de wetenschap dat er nog een flink aantal wedstrijden te spelen is, staat FC Groningen er goed op. Buijs: 'Dan is de kunst om te blijven doen wat we de afgelopen weken hebben gedaan en te kijken of er nog wat moois in zit.'

Luxeprobleem

De trainer van FC Groningen heeft tegen ADO wederom met een luxeprobleem te maken. Omdat Doan terugkeert van een schorsing, moet één van de middenvelders die tegen FC Utrecht nog in de basis stond, op de bank plaatsnemen.

Wie er opgeofferd wordt, houdt de oefenmeester nog even voor zichzelf. 'Dat gaan we zondag zien', zegt Buijs, die er vervolgens nog even een cliché inkopt: 'We kunnen er maar elf opstellen en drie keer wisselen.'

Mo El Hankouri zal tegen ADO in ieder geval niet in de basis starten, ondanks dat Buijs tevreden is over de vleugelaanvaller. 'Op dit moment is er geen noodzaak om hem op te stellen en heeft hij de pech dat het team goed draait', legt hij uit.

De materiaalman van ADO appte me deze week; of we met negen man wilden starten in ruil voor vijf ADO-shirts Danny Buijs - Trainer FC Groningen

'ADO is fysiek'

De trainer van FC Groningen ziet ADO Den Haag als een fysieke tegenstander, die dreigend kan zijn als ze de ruimte krijgen. 'Met spelers als El Khayati kunnen ze natuurlijk gevaarlijk worden, maar als wij ons niveau halen, moeten we deze wedstrijd gewoon winnen', vindt Buijs.

Deze week kreeg hij nog een appje van de materiaalman van ADO Den Haag. 'Hij vroeg of we met negen man wilden starten in ruil voor vijf shirts van ADO', lacht Buijs. 'Ik heb geantwoord dat we dat best wilden doen, als ze de drie punten maar hier laten. Dan kunnen ze er vijf shirts van Groningen bij krijgen.'

Afwezigen

Zondag moet FC Groningen het stellen zonder de geblesseerden Jannik Pohl en Django Warmerdam. Vanwege ziekte is het nog onzeker of middenvelder Ajdin Hrustic bij de selectie zit.