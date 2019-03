NS: 'Als het kan, werk dan maandag een dagje thuis'

'Als het kan, werk dan een dagje thuis maandag', zegt NS-directeur Roger van Boxtel.

Werkt de hele dag door

Maandag staakt, ook in Groningen, een deel van het treinpersoneel tussen 06.00 en 07.06 uur en voert actie voert voor een beter pensioen.

In werkelijkheid roepen de vakbonden op om al vanaf aanvang van de dienst te staken. Dat kan bijvoorbeeld al om 04.00 uur zijn. Daardoor kunnen treinen op grote stations niet uitrijden en dat werkt de hele dag door in de dienstregeling.

'De reiziger gaat daar gewoon grote hinder van ondervinden', zegt Van Boxtel. 'Daarvan wil ik echt op voorhand tegen de reiziger zeggen: sorry, heb een beetje begrip.'

'Jammer voor de reiziger'

De NS is niet blij met de staking: 'Staken mag, dat is een recht in Nederland. Dat gaan we ook niet tegenwerken, maar ik vind het wel jammer voor onze reizigers. We doen ons uiterste best om zo snel mogelijk de treinen weer op het spoor te hebben.'

Ook in andere branches wordt maandag actiegevoerd voor pensioen en AOW. 'Bij zeker honderden bedrijven in het hele land wordt gestaakt of leggen mensen het werk neer', stelt een woordvoerder van FNV.

