Politie rijdt maandag 66 km/u op A28 als stakingsactie

De agenten nemen deel aan de landelijke actie van verschillende vakbonden voor een lagere pensioenleeftijd.

Met 66 km/u op de snelweg

Maandagmorgen verzamelen agenten zich bij het politiekantoor aan de Schweitzerlaan in Groningen.

Om 7.00 uur rijden ze in politieauto's met een snelheid van 66 kilometer per uur over de A28 richting Hoogeveen. Daar worden ze afgelost door agenten van andere korpsen. De stoet met politiewagens eindigt uiteindelijk in Den Haag.

Naar verwachting gaan vijfhonderd agenten uit het Noorden maandag in Den Haag demonstreren. De politiebonden verwachten 10.000 deelnemers aan het protest.

Lees ook:

- NS: 'Als het kan, werk dan maandag een dagje thuis'

- Streekvervoer rijdt wel, NS staakt maandagochtend (update)