Zoodsma over beschuldiging opvolger Taaij: 'Schande dat dat is gezegd'

'Ik had hier liever niet gestaan, tegenover mijn oude club', zei hij na de zitting. 'Maar', vervolgt hij: 'De waarheid is vandaag aan het licht gekomen. Over vier weken komt er een vonnis. Ik heb vandaag geen nieuwe dingen gehoord.'

'Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen. De oud-bestuursleden die in de zaal zaten (ex-voorzitter Cees-Jan Gieskes en Bert Posthumus, red.) hebben dat ook bevestigd.'

Afspraak

Zoodsma en Lycurgus hadden in 2011 afgesproken dat de club zijn salaris twee jaar zou 'opsparen' en niet uitbetalen. Zo kon hij voorkomen dat zijn salaris direct naar schuldeisers zou gaan, die vanwege een conflict met zijn ex-vrouw achter hem aan zaten.

Nadat er geen schuldeisers meer waren, richtte hij zich tot de club om het ingehouden salaris op te eisen. Daar vond hij geen gehoor, waarop hij in 2018 naar de rechter stapte.

Vertrouwen

Wat hem betreft had het niet zo hoeven lopen: 'Ik heb altijd tegen de club gezegd: je hoeft het niet in één keer op te lossen, ik snap dat dat niet gaat. Maar het had al lang opgelost moeten zijn.'

'Vooropgesteld: ik hoop dat de club verder kan en dat er goede oplossingen komen. Maar ik sta hier met vertrouwen.'

Schande dat dat is gezegd Ronald Zoodsma - voormalig trainer Lycurgus

Opvallend punt dat tijdens de zitting naar voren kwam was dat de huidige coach van Lycurgus aangeeft dat Zoodsma tijdens die twee seizoenen dat hij niet betaald kreeg, ook minder deed. De huidige coach, Arjan Taaij, zou als assistent-trainer de meeste taken hebben uitgevoerd. Zoodsma stond versteld toen hij dat hoorde. 'Echt absurd! De mensen die dat zeggen, waren er toen niet eens bij.'

'Daarnaast hebben wij als team altijd heel hecht gewerkt. We trainden op een gegeven moment 's ochtends en 's middags. We hebben afgesproken dat dat verdeeld zou worden tussen mij en de assistenten Arjan Taaij en Gerard Smit.'

'Soms trainden we zelfs op drie velden, met op elk veld een trainer. Zo gaat dat als je met een grote selectie en veel talenten gaat werken. Dat waren heldere afspraken, die in mijn contract stonden. Ik vind het eigenlijk een schande dat dat is gezegd.'

Club in moeilijkheden

Zoodsma beseft dat zijn oude club het moeilijk heeft. Er is 150.000 euro tekort. Als de rechter hem gelijk geeft, stapelen de schulden zich alleen maar op. 'Ik had gehoopt dat dit achter gesloten deuren netjes opgelost had kunnen worden. Daar is vijf jaar de tijd voor geweest. Als dat over die periode was uitgesmeerd, had je dat niet eens op de begroting gemerkt.'

Het gaat me aan het hart, dus ik had hier liever niet gestaan Ronald Zoodsma - voormalig trainer Lycurgus

'Het gaat me aan het hart hoe het nu met de club gaat en ik wil graag bijdragen aan het op gang houden van deze mooie club.'

