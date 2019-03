Kamerlid Van der Graaf naar Stadskanaal voor lobby Nedersaksenlijn

De ChristenUnie in Overijssel, Groningen en Drenthe, en in de Tweede Kamer ziet het belang van de Nedersaksenlijn. Voor de realisatie van die treinverbinding is geld nodig. De verbinding moet er als volgt uit gaan zien:



De ChristenUnie wil investeren in goede OV-verbindingen, waaronder die tussen Enschede en Groningen.

Spoormanifest

Daarnaast bieden de drie provinciale fracties van de ChristenUnie het Spoormanifest Noordoost Nederland aan. Daar staat in dat investeringen in het spoor nodig zijn voor de regionale economie, leefbaarheid en bereikbaarheid.

