Expositie: Waar kom je weg? in Scheepvaart Museum

Waar kom je weg? Of zoals wij Groningers zeggen: 'Woar komst doe vot?' Is de titel van een tentoonstelling die zaterdag geopend wordt in het Noordelijk Scheepvaart Museum in de stad Groningen.

De expositie gaat over drie eeuwen migratie naar Groningen. Want we denken dat migratie iets van de laatste jaren is, maar dat is niet zo. De tentoonstelling laat zien dat er de afgelopen eeuwen grote groepen uit het buitenland naar Groningen zijn gekomen en dat die allemaal hun sporen achter hebben gelaten.

'Groningen is diverser dan je denkt'

De tentoonstelling is samengesteld door Tamara Leenhouts, die in Groningen woont en studeerde maar een Sloveense moeder en een Rotterdamse vader heeft. 'Groningen is diverser dan je denkt', aldus Leenhouts.

Religieuze redenen

'Tegenwoordig heeft de stad bijvoorbeeld grote groepen buitenlandse studenten, maar vroeger had je grote groepen die om religieuze redenen hun land ontvluchtten en in Groningen kwamen wonen. Niet vanwege de studie, maar voor de vrijheid van godsdienst. En die groepen hebben allemaal hun sporen achter gelaten in de stad. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de synagoge, de Waalse kerk en de Lutherse kerk.'



In de 17e eeuw kwamen er tienduizenden Hugenoten naar Groningen. Dat plaatst de komst van Syrische vluchtelingen in een ander perspectief Tamara Leenhouts - Samensteller tentoonstelling

Oorsprong C&A

In de 19e eeuw kwamen bijvoorbeeld veel Duitse seizoenarbeiders naar Groningen om de oogst binnen te halen of het gras te maaien. Ze namen kleding en gebruiksvoorwerpen uit hun geboortestreek mee en gingen die verhandelen. Sommige deden dat op grote schaal en kwamen hier wonen. Zo ontstond bijvoorbeeld het kledingbedrijf C(lemens) & A(gust) Brenninkmeijer.

'Zo kun je op deze tentoonstelling zien dat migratie van alle tijden is en dat willen we laten zien in deze tentoonstelling. In de 17e eeuw kwamen er grote groepen Hugenoten (Franse protestanten) naar Groningen. Je hebt het dan over tienduizenden mensen en dat was best een grote groep in Groningen. Dat plaatst de komst van Syrische vluchtelingen in een ander perspectief', aldus Leenhouts

De tentoonstelling is tot 16 juni te bekijken in het Noordelijk Scheepvaartmuseum in de stad Groningen.