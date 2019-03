Brink: 'Extra stop in Assen ook goed voor Groningen'

Hij heeft er even zijn best voor moeten doen, maar vrijdagavond vond 'ie toch echt plaats: de test met een snellere intercity naar de Randstad mét een stop in Assen. De Drentse gedeputeerde Henk Brink zat in de trein en zag dat het goed was.

'Het was in het begin misschien wel even spannend', lacht Brink (VVD). 'Maar ik ben blij dat de testrit er is, met een stop in Assen.'

Sprinter in plaats van Intercity

Waar de testrit begin februari nog heen en weer ging naar Den Haag, moest Drenthe het doen met een enkele reis Zwolle-Assen-Groningen. Ook nog eens uitgevoerd met een nieuwe sprinter en niet met intercity-materieel.

Het mocht de pret voor Brink niet drukken. 'Het gaat erom wat er uit de proef komt. De sprinters trekken sneller op en remmen ook sneller af. Dat heb je ook nodig met een stop in Assen.'

Goed voor Groningen

Volgens Brink is de extra stop in Assen niet alleen goed voor Assenaren, maar ook voor Groningers. 'Ik was afgelopen maandag op het station in Assen en ik kwam twee mensen tegen uit Veendam en Stadskanaal. Beide werken ze drie dagen per week in de Randstad, en vertrekken ze met de trein vanuit Assen.'

'Als je Noord-Nederland wilt ontsluiten, dan is Noord-Nederland groter dan de stad Groningen. Als je dan een hele provincie overslaat en je stopt na Groningen pas in Zwolle, dan doe je een heel gebied tekort.'

