Nieuwe sprinters tussen Groningen en Zwolle: 'Hartstikke leuk, een nieuwe trein'

'Ik vind het hartstikke leuk, een nieuwe trein', zegt Willemien Dirks, één van de reizigers die mee mag op een proefrit van vrijdagavond.

Nieuwe Porsche

Helemaal verrassend dat Dirks de trein mooi vindt, is het trouwens niet. 'Ik vind nieuw openbaar vervoer altijd leuk. Wat voor een autoliefhebber een nieuwe Porsche is, is voor mij een nieuwe trein of bus.'

Toch heeft ze wel een kleine aanmerking. Zelf reist Dirks veel tussen Emmen en Zwolle, en de stoeltjes in deze trein, zijn vergeleken met die trein, wel een beetje hard. 'Het is wel een eind tussen Groningen en Zwolle. Misschien moet je maar een kussentje meenemen', geeft ze als tip aan andere reizigers.

Willemien Dirks test de nieuwe sprinter (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)



Testtrein

Behalve Dirks zitten er in de trein, die tevens dienst doet als testtrein, vooral hoogwaardigheidsbekleders. Zo ook Joost van der Bijl, regiodirecteur van de NS. 'Ik ben hier vreselijk trots op', zegt hij over de nieuwe sprinter.

Hij ziet er dan ook vooral de voordelen van in. De harde stoeltjes noemt hij een kwestie van smaak. 'De één vindt het ene lekker zitten, de ander het andere. Ik ben zelf ontzettend groot fan van deze trein. Het is open, transparant en ik ben ook groot fan van de enorm grote wc-voorziening in de trein.'

Stopcontact en usb-poort

Een voordeel van de nieuwe trein is dat er bij elke stoel een stopcontact en een usb-poort zit. Bang dat twee laptopgebruikers gaan vechten om het ene stopcontact, is Van der Bijl niet.

'Ik denk dat ze op dit traject vast wel een vrij plekje kunnen vinden om ergens anders een laptop in te pluggen.'

Elke stoel heeft een stopcontact en usb-poort (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)



Minder reistijd

Verder hebben reizigers die van het sprintertraject gebruikmaken straks ook minder reistijd. 'De maximumsnelheid is hetzelfde, maar hij trekt sneller op en remt sneller. Daarmee kunnen we reistijd inboeken', zegt regiodirecteur Van der Bijl.

Dat is trouwens nog niet meteen het geval: de huidige dienstregeling is gebaseerd op de oude treinstellen, die nu nog gebruikt worden. 'Zodra alle treinen zijn ingestroomd op het traject gaan we deze voordelen verzilveren.'

December

De kortere reistijd is dus voorlopig nog toekomstmuziek, maar vanaf december moeten de treinen wel de dienst gaan uitmaken op het spoor tussen Groningen en Zwolle.

Intussen komt de sprinter vrijdagavond precies op tijd binnen op station Groningen. Maar voor mevrouw Dirks zit de reis er nog niet op. Haar bus terug naar Emmen gaat pas rond middernacht.

