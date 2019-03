Jong geleerd, oud gedaan: 'Mijn vader leert me de slangen uitrollen'

Waar brandweerkorpsen in onze provincie vaak moeite hebben met het vinden van nieuw personeel, zit het met de aanwas bij de jeugd wel snor. Dat is zaterdag goed te zien bij de regionale brandweerwedstrijden in Leek.

'De jeugdbrandweer is groeiende. In Groningen hebben we inmiddels vijf jeugdkorpsen en er komen er steeds meer bij', zegt Mark Heemskerk van het jeugdkorps uit Hoogezand-Sappemeer. 'Wij bestaan zelfs al bijna 20 jaar.'

Zo vader, zo zoon

Aan de wedstrijden op het terrein van Familiepark Nienoord doen alle jeugdbrandweerkorpsen van de Veiligheidsregio Groningen en Friesland mee. De deelnemers zijn tussen de 12 tot 18 jaar oud. Ze kregen het vak soms met de paplepel ingegoten.

'Mijn vader zit bij de volwassen brandweer en mijn zusje bij de jeugd', zegt Quinten, van het korps uit Hoogezand. 'Mij leek het ook wel leuk. Vooral het blussen.'



Mijn vader zit ook bij de brandweer, hij leert mij slangen uitrollen Damian - Lid van de jeugdbrandweer

Slangen uitrollen

En ook Damian heeft een vader die bij de brandweer zit. Handig, want zo leert hij extra veel. 'Hij werkt met ademlucht en wij dan weer niet. Hij leert mij ook slangen uitrollen.' Die techniek heeft hij al aardig onder de knie. 'Je moet je hand onder twee slangen houden, koppelingen vasthouden en dan uitgooien.'

Opleiden voor 'het eerste'

Volgens Heemskerk is het belangrijk dat de jeugd de kneepjes van het vak al vroeg leert.

'Zo leren ze voldoende om uiteindelijk brandweerman te worden. Het is niet makkelijk om aan nieuw personeel te komen, dus we leiden ze zelf op. Net zoals kleine voetballertjes opgeleid worden om in het eerste elftal te komen, doen wij dat bij de brandweer ook.'

Ongevallen en gevaarlijke stoffen

Zodra de jongelingen 18 jaar zijn, mogen ze bij de volwassen brandweer. Daar moeten ze nog wel eerst een volwaardige opleiding voor volgen.

Heemskerk: 'Want bij de jeugd zijn we alleen bezig met brand, terwijl de brandweer ook te maken krijgt met ongevallen en gevaarlijke stoffen. Ook lopen we bij de jeugd niet met ademlucht op, dus dat moeten ze ook leren.'

Lees ook:

- Blussen in wedstrijdvorm